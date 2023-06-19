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محليات

حركة أمل : لضرورة الشروع بحوار بنّاء يأخذ بعين الاعتبار واقع لبنان ومصالحه

2023-06-19 | 08:22
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حركة أمل : لضرورة الشروع بحوار بنّاء يأخذ بعين الاعتبار واقع لبنان ومصالحه
حركة أمل : لضرورة الشروع بحوار بنّاء يأخذ بعين الاعتبار واقع لبنان ومصالحه

عقد المكتب السياسي لحركة أمل اجتماعه الدوري برئاسة الحاج جميل حايك وحضور الأعضاء، وناقش المجتمعون الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبعد الإجتماع صدر البيان التالي:

أولاً: تستحضر حركة أمل مآثر شهدائها الكبار الأخ الدكتور مصطفى شمران المسؤول التنظيمي العام للحركة مع ثلّة من قادتها الشهداء، قائد المعارك التأسيسية الأولى في مواجهة الإحتلال ودحره عن الجنوب، والأخ الاستشهادي عريس الجنوب، بلال فحص الذي شكّلت عمليته الاستشهادية علامة فارقة وتحولّاً نوعيّاً في مسار عمليات مواجهة العدو الاسرائيلي، وتزخيم فعل المقاومة على مساحة الجنوب والوطن.
إن حركة أمل ترى في دماء الشهداء زيتًا في مشعل مسيرتها الذي لن ينطفئ منيراً  درب السالكين على نهج الجهاد والتضحيات.
ثانيـاً: لقد أكّدت جلسة مجلس النواب الأخيرة، ان خلاص لبنان وإعادة إنتظام المؤسسات وعلى رأسها إنهاء الشغور في موقع رئاسة الجمهورية لن يحصل بالمكابرة واستنزاف الوقت والرهان على متغيرات اقليمية، بل ينتج عن حوار وتوافق وطنيين يؤمن قاعدة لمعالجة التحديات الأساسية التي يواجهها لبنان.
من هنا نؤكد دعوتنا المستمرة إلى ضرورة الشروع بحوار بنّاء يأخذ بعين الاعتبار واقع لبنان ومصالحه وقراءة الوقائع الاقليمية والدولية، وفي هذا السياق تأتي الجلسة التشريعية اليوم لإقرار حقوق موظّفي ومتقاعدي الدولة، مما يؤكد على أهمية إستمرار عمل المؤسسات في مواجهة نهج شللها وتعطيلها.
ثالثـاً: تضع حركة أمل برسم مراكز القرار العربي والدولي ما شرعته حكومة العدو الصهيوني بالأمس من إطلاق العنان لمشاريع الاستيطان الصهيوني لإبتلاع ما تبقى من أرض في الضفة الغربية من أجل ضرب أي أمل للفلسطينيين بإقامة دولتهم والعيش على أرضهم ووطنهم ووضعهم أمام واحد من ثلاث خيارات حدّدها العدو وهي إمّا الرحيل عن الأرض وإما العيش والتسليم للإحتلال وإما الموت، وعليه ليس أمام الشعب الفلسطيني إلا خيار المقاومة والانتصار، وهو ما تجري وقائعه اليوم في مخيّم جنين من مواجهات بطولية ضد العدو، مع ضرورة أن تعمل المؤسسات الدولية على نبذ اسرائيل ومعاقبتها لضربها القوانين والشرائع الدولية.
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