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جورج عقيص لـ"هنا بيروت": عندما نرى المجلس الدستوري غير ملتزم بالقرارات التي تصدر عنه كيف يطلب مني أن ألتزم بها؟
2023-06-19 | 08:28
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جورج عقيص لـ"هنا بيروت": عندما نرى المجلس الدستوري غير ملتزم بالقرارات التي تصدر عنه كيف يطلب مني أن ألتزم بها؟
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النائب جورج عقيص لـ"هنا بيروت": لا إزدواجة في المعايير لدى "القوات" بمقاطعة جلسات التشريع إنما احتكام للدستور
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