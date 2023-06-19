طوني بولس : الملف اللبناني كان حاضرا في لقاء إيمانويل ماكرون ومحمد بن سلمان

مي الريحاني لـ"#الرئيس": "ولا أي رئيس" يستطيع أن يقدم على إنشاء "فندق ريتز" في لبنان وما ساعد الأمير محمد بن سلمان على هذه الخطوة في السعودية كان النظام الملكي