قوى الأمن: توقيف مطلوب بجرائم خطف وتأليف عصابة مسلحة في منطقة حكر جنين

بتاريخ 15-06-2023 وبعد عملية رصد ومتابعة ومراقبة ليلية مستمرة، قامت قوة من المفرزة بمداهمة أحد المنازل المتواجد فيها في منطقة حكر جنين، حيث تم توقيفه بعد محاولته الفرار، وتوقيف برفقته كل من

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م. ق. (من مواليد عام 1988، لبناني)



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م. ع. (من مواليد عام 1988، لبناني)



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م. ع. (من مواليد عام 1995، لبناني)







أودعوا القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقهم

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