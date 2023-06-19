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محليات

"لافاجيت": نعتذر عن عدم رفع النفايات من مدن الفيحاء لعدم دفع مستحقاتنا المالية

2023-06-19 | 11:55
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&quot;لافاجيت&quot;: نعتذر عن عدم رفع النفايات من مدن الفيحاء لعدم دفع مستحقاتنا المالية
"لافاجيت": نعتذر عن عدم رفع النفايات من مدن الفيحاء لعدم دفع مستحقاتنا المالية


أعلنت شركة "لافاجيت" التي تقوم برفع النفايات من شوارع مدن الفيحاء - طرابلس، الميناء، البداوي والقلمون في بيان، انه "بسبب عدم دفع مستحقاتها المالية منذ تشرين الاول ٢٠٢٢ وحتى تاريخه، بدأت بتخفيف وتيرة العمل في مدن أتحاد بلديات الفيحاء (طرابلس، الميناء، البداوي، والقلمون).

وأكمل البيان، "إن ذلك سيتم اعتبارا من مساء اليوم ٢٠٢٣/٦/١٩، وهذا الأمر يشكل عباءً كبيراً عليها بسبب التزامها بدفع الرواتب والأجور للموظفين والعمال على الوقت، وخصوصاً نحن قادمون على فترة أعياد، بالإضافة الى الكلفة الباهظة التي تتكبدها الشركة بتصليح وصيانة الأليات لتأمين أستمرارية العمل". 

وختمت: "نأسف ونعتذر من المواطنين في مدن الإتحاد، للاستمرار بتخفيف وتيرة أعمالنا وعدم رفع النفايات، واذا لم يتم دفع كامل مستحقاتنا سنضطر آسفين الى التوقف النهائي عن العمل على أمل تفهم المواطنين الموضوع حتى تحقيق مطلبنا". 
 
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