أسامة سعد: الحكومة لا تقوم بأعمالها وفوضى عارمة في التشريع
أعلن النائب أسامة سعد من أمام مجلس النواب قبيل انعقاد الجلسة التشريعية، أن "الحكومة لا تقوم بأعمالها، وكأن المجلس النيابي يقوم بأعمال الحكومة التي من المفروض منها أن تقدم مشروع قانون وبناء عليه المجلس يتخذ الموقف المناسب منه، ولكن ما يحصل العكس الحكومة غائبة وترمي الأمور على المجلس".
وأكد أن "المهم هي حياة الناس ومعيشتهم، فنحن لا نستطيع الغياب عن الناس تحت أي ظرف من الظروف، لذلك من المفروض أن نسأل الحكومة أين أصبحت الموازنة؟ ولماذا لم تقدمها بعد؟ ولماذا تفتح اعتمادات لتضاف لاحقا الى الموازنة، فهذا غلط بالمنطق بالرغم من أن قانون المحاسبة يتيح ذلك".
وتساءل من "أين ستأتي الحكومة بالواردات التي ستضعها في الموازنة؟ وما هي انعكاسات الزيادات على المجتمع ومعالجتها؟ فوضى عارمة بالتشريع وبالعمل التنفيذي الاجرائي. فاين الحكومة وأين دورها؟"