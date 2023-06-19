أسامة سعد: الحكومة لا تقوم بأعمالها وفوضى عارمة في التشريع

وأكد أن "المهم هي حياة الناس ومعيشتهم، فنحن لا نستطيع الغياب عن الناس تحت أي ظرف من الظروف، لذلك من المفروض أن نسأل الحكومة أين أصبحت الموازنة؟ ولماذا لم تقدمها بعد؟ ولماذا تفتح اعتمادات لتضاف لاحقا الى الموازنة، فهذا غلط بالمنطق بالرغم من أن قانون المحاسبة يتيح ذلك".

وتساءل من "أين ستأتي الحكومة بالواردات التي ستضعها في الموازنة؟ وما هي انعكاسات الزيادات على المجتمع ومعالجتها؟ فوضى عارمة بالتشريع وبالعمل التنفيذي الاجرائي. فاين الحكومة وأين دورها؟"