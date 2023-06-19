تعميم أوصاف جثة رجل مجهول الهوية عثر عليه في الشويفات



صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "بتاريخ 18-6-2023 عُثر في محلة الشويفات- حي الزراريع على جثة عائدة لرجل مجهول الهوية".



وتابع البيان: "الرجل هو في العقد الثالث من العمر تقريباً، ضعيف البنية، حنطي البشرة، ذو لحية خفيفة، يوجد أوشام على رقبته من الخلف وعلى ظهره وفي مختلف أنحاء جسده، يرتدي سروال "جينز" لون أسود، و"تيشرت" لون أبيض، وحذاء رياضي لون أبيض. وجرى نقل الجثة إلى مستشفى كمال جنبلاط في الشويفات".

وأكمل البيان: "ولذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من ذويه أو ممن يعرف عنه شيئاً، إبلاغهم الحضور الى المستشفى المذكور، والاتصال بفصيلة الشويفات في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 433140-05، تمهيدا لاستلام الجثة".