"في مهمة استكشافية حول المواقف" .. الموفد الفرنسي جان ايف لودريان يصل الى بيروت الاربعاء

معلومات "الجديد": لودريان يزور لبنان في مهمة استكشافية حول المواقف بناء على جلسة الاربعاء الاخيرة من دون استبعاد ان يتم النقاش في عدد من الاسماء التي يمكن ان تشكل تقاطعا بين القوى اللبنانية