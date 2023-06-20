"الجمهورية": وزير سابق أجرى سلسلة اتصالات بعدد من النواب طالباً عدم الزجّ باسمه في البازار الإنتخابي .. ماذا في أسرار الصحف؟



النهار





يقول احد الرؤساء السابقين ان البديل لجبران باسيل في العهد الجديد ان نجح المرشح سليمان فرنجيه سيكون الثنائي علي حسن خليل ويوسف فنيانوس اذ تربطهما علاقة وطيدة ويمثلان تحالف العهد الجديد





يقول مسؤول يشغل موقعا قطاعياً كبيراً في لبنان ان شغل موقع مسؤول حاليا لم يعد وجاهة وانما زيادة في الكلفة بسبب الاجراءات التي يضطر ان يتخذها على حسابه الشخصي.





لوحظ أن كل الإتصالات الرئاسية تضاءلت بين الأطراف الداخلية في الساعات الماضية بانتظار زيارة الموفد الفرنسي إلى بيروت.





تحسم الجمعية العمومية لمصارف لبنان اليوم قرار التمديد سنة واحدة للهيئة الادارية الحالية للجمعية برئاسة سليم صفير بعدما تعذر اجراء الانتخابات في ظل عدم رغبة احد بتلقف كرة النار وسط الازمة التي تضرب القطاع المصرفي





*********





الجمهورية





أجرى وزير سابق سلسلة اتصالات بعدد من النواب طالباً عدم الزجّ باسمه في البازار الإنتخابي.





ستشهد عاصمة روحية عالمية زيارات لشخصيات غير سياسية من طوائف معيّنة لها صلة بالشأن العام للبحث في أمور بغاية الدقّة.





أُلغيت برامج كان يجري التحضير لها في مناسبات عدة سبقت وأعقبت محطة سياسية مهمّة ومنها لقاء إعلامي وشعبي.





*********





اللواء





بات بحكم المؤكد أن الدبلوماسية الرئاسية الفرنسية تتجه إلى عاصمة عربية ناهضة وعاصمة إقليمية متقاربة معها، لإنضاج تسوية الرئيس في لبنان مع متمماتها..





سرت معلومات عن أن وزارة المال أعدت رواتب ومعاشات العاملين في القطاع العام والمتقاعدين، وأنها ستُدفع عشية عيد الأضحى بعد إقرار قانون الاعتمادات المالية.





بدأ البحث جدياً ببدائل لمسؤولين بارزين، بصرف النظر عن المسار الرئاسي سواء أُنجز الاستحقاق هذا العام أو في العام الذي سيلي!





*********





نداء الوطن





يُقال إنّ بعض كبار الموظفين يرفعون تقارير دورية تفصيلية عن عملهم، إلى مرشح بارز، مع العلم أنّهم محسوبون بالسياسة على فريق خصم.





يتردد أنّ حوالى 12 مركزاً إدارياً، مالياً، وخدماتياً وأمنياً، ليست جميعها من الفئة الأولى، كانت مدار تفاوض بين رئيس تيار بارز ومرشح بارز، قبل أن تتوقف المفاوضات بينهما نهائياً.





يُلاحظ أنّ جدول أعمال مجلس الوزراء لم يعد مقتضباً أو مقتصراً على القضايا الملحة، لا بل بات يشبه جدول أعمال أي حكومة فاعلة، باستثناء البنود المتصلة بالمشاريع الكبرى.





*********





البناء





توقع مصدر دبلوماسي أن تتواصل المساعي الفرنسية السعودية وتتقاطع مع المساعي الجديدة السعودية الإيرانية وأن تواكبها في الداخل اللبناني دعوات لعقد جلسات انتخابية لا تنتج تغييراً في المشهد الرئاسي، بانتظار أن تسفر المساعي الخارجية عن مبادرة واضحة تتوفر لها عناصر النجاح.





قال مصدر في فصائل المقاومة بعد التهديدات الصادرة من قادة الكيان بتنظيم حملة عسكرية على شمال الضفة الغربية إن ما شهدته مواجهات جنين هو محطة في سياق تصاعدي لمقدرات المقاومة وإن أي مواجهة مقبلة سوف تحمل المزيد من المفاجآت التي ستثبت أن يد المقاومة هي العليا.





*********





الأنباء





خلاف بين الوزراء المعنيين قد يحرم لبنان من محطة اقتصادية مهمة جداً وسيكون لها مردودها الكبير عليه.

تضارب في المعلومات حول اجتماع مهم حول لبنان بين احتمال انعقاده من عدمه.





*********





الأخبار





سُجّل نشاط لافت أخيراً ليوسف طعمة، نجل النائب السابق نعمة طعمة، في بعض مناطق الشوف، وتحديداً في القرى المسيحيّة حيث قدّم مُساهمات ماليّة ومساعدات اجتماعية. وفُهم أنّ نشاط طعمة الابن يهدف إلى تحضير الأرضيّة لدخوله العمل السياسي وإمكانية الترشح مستقبلاً إلى الانتخابات النيابية، ويُنقل عنه استياؤه من النائب السابق وليد جنبلاط لاستبعاده والده عن لائحته في الانتخابات النيابية الأخيرة.





يتردد أن فتوراً يسود علاقة النائب تيمور جنبلاط بالنائب بلال عبدالله، وتمثّل ذلك من خلال تكليف جنبلاط النائب السابق علاء الدين ترو تمثيله في أكثر من مناسبة اجتماعيّة في منطقة إقليم الخروب. وتقول مصادر مطّلعة إن عبدالله كان من بين المرشّحين الذين فرضهم النائب السابق وليد جنبلاط على لائحة نجله رغم معارضة الأخير.





طلبت وزارة المال من الإدارات والمؤسسات العامة إعداد موازناتها لعام 2024 لجهة احتساب الأكلاف والنفقات على أساس سعر صرف يبلغ 85 ألف ليرة، علماً أن مشروع موازنة 2023 الذي أُعدّ على أساس سعر صرف يبلغ 50 ألف ليرة لم يُنجز بعد، وقد يتطلب إنجازه بضعة أسابيع. وبحسب قانون المحاسبة العمومية في مادته الـ13، فإنه يترتّب على كل وزير أن يضع قبل نهاية أيار من السنة مشروعاً بنفقات وزارته عن السنة التالية ويرسله إلى وزير المالية مشفوعاً بالمستندات والإحصاءات والإيضاحات. على أن المادة 17 تفرض على وزير المالية تقديم مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء قبل أول أيلول. أما المادة 83 من الدستور فتنصّ على أنه في كل سنة من بدء عقد تشرين الأول (العقد الأول يبدأ يوم الثلاثاء الذي يلي 15 آذار حتى نهاية أيار، والعقد الثاني يبدأ الثلاثاء الذي يلي 15 تشرين الأول وتُخصّص جلساته للبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل أي عمل آخر وتدوم مدته إلى آخر السنة) «تقدّم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملةً نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة ويُقترع على الموازنة بنداً بنداً».