 محمد شقير: عدم المشاركة في إكسبو الدوحة جريمة بحق لبنان وبحق الاقتصاد اللبناني وعلى مجلس الوزراء إيجاد حل 

النائب بلال الحشيمي لـ"هنا بيروت": لم تتم دعوتي للقاء الذي سيجمع الموفد الفرنسي مع بعض النواب

النائب بلال الحشيمي لـ"هنا بيروت": لم تتم دعوتي للقاء الذي سيجمع الموفد الفرنسي مع بعض النواب