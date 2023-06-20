مراسلة "الجديد": النائب فيصل كرامي يلتقي وفداً من "مستقلون من أجل لبنان" في منزل الرئيس الراحل عمر كرامي في بيروت

معلومات "الجديد": الوفد القطري التقى رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في بنشعي ثم زار النائب فيصل كرامي في منزله في طرابلس بهدف استطلاع الاراء وتقريب وجهات النظر بين الكتل وفتح ثغرة في جدار الازمة بين الاطراف من دون الخوض في التسميات