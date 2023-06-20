بري عرض الاوضاع العامة مع بعثة العلاقات مع بلدان المشرق في البرلمان الاوروبي

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة بعثة العلاقات مع بلدان المشرق في البرلمان الاوروبي برئاسة النائبة إيزابيل سانتوس والوفد النيابي المرافق حيث تناول اللقاء تطورات الاوضاع العامة لا سيما الإستحقاق الرئاسي ومفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي وأزمة النزوح السوري وتداعياتها على لبنان .

ورحب بري بالوفد مؤكداً على عمق العلاقات وتاريخيتها بين لبنان وأوروبا ، لافتاً الى أن إسم هذه القارة هو على إسم ابنة ملك مدينة صور ، معتبراً ان ما يجمع لبنان مع أوروبا هي روابط التاريخ والثقافة .

وفي الشأن الرئاسي جدد الرئيس بري التذكير بموقفه بأن للخروج من الازمة السياسية لا بد من التوافق والحوار بين كافة الاطراف مشيراً الى أنه كان قد دعا مرتين الى الحوار من أجل التوافق ورفضت هاتين الدعوتين ، قائلاً : بعدها ذهبنا الى 12 جلسة إنتخاب والنتيجة هي هي .

وفي موضوع النازحين السوريين أمل الرئيس بري من الإتحاد الاوروبي المبادرة الى مساعدة لبنان في إيجاد حل سريع لهذه المسألة الانسانية التي بلغت من الخطورة لم يعد بإستطاعة لبنان تحملها ، مؤكدا انه لم يعد جائزاً لا أخلاقياً ولا إنسانياً ولا قانونياً تجاهل التداعيات الناجمه عن أزمة النازحين السوريين على لبنان والتي يجب أن تحل بعودة طوعية الى وطنهم الأم ومساعدتهم هناك .

وحول الإتفاق مع صندوق النقد أشاربري الى أن لبنان أنجز إتفاقاً بالأحرف الأولى مع الصندوق ولا يزال هناك بند او إثنان يحتاجان الى حل وفي مقدمها حفظ حقوق حقوق المودعين وبكل الاحوال إنتخاب رئيس للجمهورية وتسمية رئيس حكومة وتشكيلها هم المدخل لإنجاز هذا الإتفاق الذي يحظى بشبه إجماع لبناني والمجلس النيابي مستعد وجاهز للقيام بواجباته التشريعية في هذا الإطار