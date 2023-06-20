أعلن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام أنّه الحاقًا للبيان الصادر بتاريخ 24/02/2023 المتعلق "بآلية تقديم طلب جواز سفر لبناني لدى المراكز الاقليمية ودائرة العلاقات العامة"، تقبل طلبات المواطنين للاستحصال على جوازات سفر لبنانية وفقًا للأصول دون الحاجة لموعد مسبق على أن تنجز الجوازات بمهلة ثلاثين يوم عمل كحد أقصى.

وفي بيان لها، أكّدت المديرية العامة للأمن العام أنّه "يمكن قبول طلب انجاز جواز سفر مستعجل لدى المراكز الاقليمية لمن يرغب بعد استيفاء بدل خدمات مأجورة، على أن تُنجز هذه الجوازات بمهلة سبعة أيام عمل كحد أقصى".