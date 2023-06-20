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محليات

ميقاتي التقى بعثة العلاقات مع بلدان المشرق في البرلمان الاوروبي .."النزوح السوري بدأ يثقل على اللبنانيين"

2023-06-20 | 11:08
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ميقاتي التقى بعثة العلاقات مع بلدان المشرق في البرلمان الاوروبي ..&quot;النزوح السوري بدأ يثقل على اللبنانيين&quot;
ميقاتي التقى بعثة العلاقات مع بلدان المشرق في البرلمان الاوروبي .."النزوح السوري بدأ يثقل على اللبنانيين"

 إستقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجييب ميقاتي بعثة العلاقات مع بلدان المشرق في البرلمان الاوروبي برئاسة النائب إيزابيل سانتوس ومشاركة الوفد النيابي المرافق، وذلك في حضور المستشار الديبلوماسي لرئيس الحكومة السفير بطرس عساكر. 
وخلال الاجتماع أكد ميقاتي أنه على اطلاع على مواقف مختلف الاطراف الممثلة في البرلمان الاوروبي، وهي مواقف تُشكر عليها لانها مؤيدة للبنان ومتفهمة لمجريات الامور فيه.
وقال: "المشكلة الاساس في لبنان حاليا،  الى جانب الازمات السياسية المعروفة تتمثل بأزمة النازحين السوريين الذين استقبلناهم بكل ترحاب منذ 11 سنة، ولكن وجودهم بدأ يثقل على اللبنانيين ويتسبب بمشكلات على الصعد كافة، ديموغرافيا واقتصاديا وسياسيا".
وأضاف: "نحن في حوار متواصل مع  مختلف الدول الاوروبية ومفوضية شؤون اللاجئين ونشرح لهم هذا الواقع، وبأن لبنان لم يعد في استطاعته تحمّل هذا النزوح خاصة في غياب اي خارطة دولية لعودتهم ، ونحن في صدد اعداد خطة عرضها وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب قبل ايام أمام "مؤتمر دعم سوريا والدول المضيفة للاجئين"، ونأمل أن يصار الى التجاوب بشأنها".
وإستقبل رئيس الحكومة سفيرة سويسرا في لبنان ماريون ويشلت وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين، والتقى سفير مصر ياسر علوي وعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين.
كما إستقبل مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية توبياس تونكل، في حضور المستشار الديبلوماسي لرئيس الحكومة السفير بطرس عساكر. 
وأجريت خلال اللقاء جولة افق عن الاوضاع الداخلية وفي المنطقة ومفاعيل التفاهمات الاخيرة.
وفي خلال اللقاء نوه رئيس الحكومة بمساهمة المانيا في دعم لبنان لمواجهة اعباء النازحين السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة لهم". 
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محليات

نجيب ميقاتي

ايزابيل سانتوس

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