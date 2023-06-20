ميقاتي يتصل بنظيره الكويتي مهنئاً.. ويوجه له دعوة لزيارة لبنان هذا الصيف

أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا برئيس وزراء الكويت الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وهنأه بتشكيل الحكومة الجديدة.
ووفق المكتب الإعلامي لميقاتي، تمنى رئيس الحكومة اللبناني للكويت دوام الاستقرار والتقدم، مشددا على أن الروابط الوطيدة التي تجمع لبنان والكويت يعبّر عنها كلا الشعبين اللبناني والكويتي بمتابعة دؤوبة لقضايا البلدين وهمومهما.
وتمنى للحكومة الكويتية الجديدة النجاح في مهمتها لمعالجة القضايا المطروحة وتأمين دوام الاستقرار للكويت الشقيق.
ووجه ميقاتي دعوة رسمية لنظيره الكويتي لزيارة لبنان هذا الصيف.