افرام لـ"#الرئيس": أنا مستعد للذهاب إلى سوريا ولقاء الرئيس السوري فسوريا جارة وهذا قدرنا ويجب فتح حوارات عميقة بين الطرفين

شبلي الملاط لـ"الرئيس": الخطا المميت للثورة العربية شاملة هي عندما لجأت المعارضة السورية الى العنف وقد انتهت الثورة وانا لست ضد استيعاب العرب لعودة سوريا الى جامعة الدول العربية والمشكلة الاساسية في سوريا هي التجزئة