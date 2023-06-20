افرام لـ"#الرئيس": سلاح حزب الله أصبح قضية إقليمية "وإذا بدنا نعمل بلد واحد" علينا البحث عن المساحات المشتركة

غسان عطالله لـ"الجديد": تقاطعنا على جهاد أزعور مع المعارضة وهو من ضمن الأسماء المقبولة التي عُرضت علينا وقبلنا بمرشّح جزء من المنظومة وليس مرشّح المنظومة .. "شو بدنا نعمل .. هيدا الموجود"