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محليات

"الجمهورية": اتصالات حثيثة لسحب فتيل أي اشكال محتمل في جلسة الحكومة

2023-06-21 | 01:41
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&quot;الجمهورية&quot;: اتصالات حثيثة لسحب فتيل أي اشكال محتمل في جلسة الحكومة
"الجمهورية": اتصالات حثيثة لسحب فتيل أي اشكال محتمل في جلسة الحكومة

"الجمهورية": اتصالات حثيثة لسحب فتيل أي اشكال محتمل في جلسة الحكومة

علمت صحيفة "الجمهورية" ان اتصالات حثيثة سبقت جلسة مجلس الوزراء التي تنعقد صباح اليوم أدارَها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع كل من الوزيرين المختلفين على صلاحيات تشكيل الطاقم الاداري لتنظيم مشاركة لبنان في معرض "اكسبو قطر"، وتمكّن من نزع فتيل اي اشكال ممكن ان ينسحب الى داخل الجلسة على غرار ما حصل في الجلسة السابقة حيث كاد التوتر ان يؤدي الى تشابك بالايدي.

 

واكدت مصادر السراي الحكومي ان الخلاف انتهى مع تصويب رئيس الحكومة الامور حيث طلب تعديل قرار مجلس الوزراء في شأن التفويض الذي عاد الى وزير الاقتصاد امين سلام، الامر الذي يمكن حماية المديرين العامين للاقتصاد وللزراعة قانونياً بتوقيع العقود.

واكدت المصادر "ان الموضوع انتهى، وان الرئيس ميقاتي لن يسمح بفتحه مجددا بغض النظر عن كل ما قيل في الخارج".

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محليات

مجلس الوزراء

نجيب ميقاتي

اكسبو قطر

أمين سلام

وليد نصار

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