جمعية الأرض تندد بالتعديات على مجرى نهر الكلب الأثري: هل هناك من نائب استنكر التعديات على الأملاك العامة النهرية؟

نددت جمعية "الأرض" - لبنان، في بيان، بـ "سكوت النواب عن التعديات على الأملاك العامة، وخصوصا مجرى نهر الكلب الأثري".

وسألت: "هل هناك من نائب في المجلس، استنكر التعديات على الأملاك العامة النهرية، التي نثيرها في وسائل الإعلام منذ أسبوع؟ هل قرر أحد منهم استجواب وزراء الطاقة والمياه والثقافة والبيئة، بخصوص التعدي البشع على مجرى نهر الكلب الحساس بيئيًا ومحيطه الأثري، هل استنكر أحدهم الحريق الذي تسببت فيه المفرقعات والأسهم النارية ليل الأحد الماضي، حيث وصلت النيران الى بساتين الزيتون في منطقة يسوع الملك، هل من أحد ذهب وشاهد النفايات التي يتم رميها في مجرى النهر، وتصل مباشرة الى البحر؟".

ورأت أن "من ينجح في تحرير الف متر مربع ملكًا عامًا، يستطيع ان يحرر 10452 كيلومترا مربعًا"، داعية الى "انقاذ لبنان والمناطق الحساسة بيئيًا".