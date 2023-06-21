ينشل الأموال من المصلين في أحد المساجد ... "المعلومات" تكشف هويّته وتلقي القبض عليه

وعلى إثر ذلك، كثّفت دوريّات الشّعبة استقصاءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف المشتبه به وتوقيفه.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصلت الشّعبة الى تحديد هويّته ويدعى ف. ع. (مواليد عام ١٩٨٥، مكتوم القيد).

وبتاريخ 16-3-2023، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في بلدة المرج، وضبطت بحوزته مبلغا ماليًا بالعملتين الأميركية واللبنانية.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وأنّ المبالغ المالية التي ضبط بحوزته قام بنشلها من جيوب المصلّين في أحد مساجد البلدة.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص.".