الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

ينشل الأموال من المصلين في أحد المساجد ... "المعلومات" تكشف هويّته وتلقي القبض عليه

2023-06-21 | 03:05
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ينشل الأموال من المصلين في أحد المساجد ... &quot;المعلومات&quot; تكشف هويّته وتلقي القبض عليه
ينشل الأموال من المصلين في أحد المساجد ... "المعلومات" تكشف هويّته وتلقي القبض عليه

اعلنت المديريّـة العـامّـة لقوى الأمن الداخلي في بيان ان "معلومات توافرت لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي حول قيام شخص مجهول الهويّة بتنفيذ عمليات نشل مبالغ مالية من جيوب المصلّين في أحد مساجد بلدة المرج البقاعية.

وعلى إثر ذلك، كثّفت دوريّات الشّعبة استقصاءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف المشتبه به وتوقيفه.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصلت الشّعبة الى تحديد هويّته ويدعى ف. ع. (مواليد عام ١٩٨٥، مكتوم القيد).

وبتاريخ 16-3-2023، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في بلدة المرج، وضبطت بحوزته مبلغا ماليًا بالعملتين الأميركية واللبنانية.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وأنّ المبالغ المالية التي ضبط بحوزته قام بنشلها من جيوب المصلّين في أحد مساجد البلدة.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص.".

 

مقالات ذات صلة
ينشل الأموال من المصلين في أحد المساجد ... "المعلومات" تكشف هويّته وتلقي القبض عليه

محليات

قوى الأمن الداخلي

شعبة المعلومات

بلدة المرج

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ميقاتي: منذ دعونا الى عقد جلسة لمجلس الوزراء ونحن نسمع اعتراضات البعض من هواة التعطيل والمكابرة
جمعية الأرض تندد بالتعديات على مجرى نهر الكلب الأثري: هل هناك من نائب استنكر التعديات على الأملاك العامة النهرية؟

اقرأ ايضا في محليات

واصف الحركة : النواب الـ13 خاضوا معارك في مجلس النواب ويجب ان لا "نشيطن" على طريقة المنظومة
Play
06:26
Play

واصف الحركة : النواب الـ13 خاضوا معارك في مجلس النواب ويجب ان لا "نشيطن" على طريقة المنظومة

واصف الحركة : النواب الـ13 خاضوا معارك في مجلس النواب ويجب ان لا "نشيطن" على طريقة المنظومة

06:26

واصف الحركة : النواب الـ13 خاضوا معارك في مجلس النواب ويجب ان لا "نشيطن" على طريقة المنظومة

واصف الحركة : النواب الـ13 خاضوا معارك في مجلس النواب ويجب ان لا "نشيطن" على طريقة المنظومة

الامين العام لمجلس الوزراء ينشر مراسيم الترقيات العسكرية والأمنية وقرار تثبيت متطوعي الدفاع المدني
Play
06:02

الامين العام لمجلس الوزراء ينشر مراسيم الترقيات العسكرية والأمنية وقرار تثبيت متطوعي الدفاع المدني

الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة ينشر مراسيم الترقيات العسكرية والأمنية وقرار تثبيت متطوعي الدفاع المدني

06:02

الامين العام لمجلس الوزراء ينشر مراسيم الترقيات العسكرية والأمنية وقرار تثبيت متطوعي الدفاع المدني

الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة ينشر مراسيم الترقيات العسكرية والأمنية وقرار تثبيت متطوعي الدفاع المدني

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023