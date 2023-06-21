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محليات

الوطني الحر: للانتقال الى مرحلة جديدة لإنتاج رئيس بالتوافق على الإسم والبرنامج

2023-06-21 | 04:14
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الوطني الحر: للانتقال الى مرحلة جديدة لإنتاج رئيس بالتوافق على الإسم والبرنامج
الوطني الحر: للانتقال الى مرحلة جديدة لإنتاج رئيس بالتوافق على الإسم والبرنامج

الوطني الحر: للانتقال الى مرحلة جديدة لإنتاج رئيس بالتوافق على الإسم والبرنامج

عقدت الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر إجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل ،فناقشت جدول أعمالها وأصدرت بيانا رأت فيه أن "الجلسة الأخيرة لإنتخاب رئيس الجمهورية إنجلت عن معادلة واضحة تقضي بأن تتواصل الدعوات لجلسات إنتخاب لإنتاج رئيس عبر التصويت أو يقتنع الفريق الداعم للمرشح سليمان فرنجيه أن طريق الوصول مسدود ،وبالتالي تنتقل القوى النيابية الى مرحلة جديدة لإنتاج رئيس بالتوافق على الإسم وعلى الخطوط العريضة لبرنامج العهد وسبل تأمين النجاح له".

اضاف البيان:" تحمّل الهيئة السياسية، رئيس حكومة تصريف الأعمال والفريق السياسي الداعم له مسؤولية الإمعان في إنتهاك توازنات الميثاق الوطني والمخالفة الصريحة للدستور بسبب الإصرار على عقد جلسات لمجلس الوزراء تستبيح الشراكة الميثاقية وتتخطى حدود تصريف الأعمال وتهدّم ما تبقى من بنيان مؤسسات الدولة ،وتتوقف الهيئة عند وقاحة إصدار حكومة تصريف الأعمال المستقيلة والمنقوصة ما يزيد عن 627 مرسوما معظمها لا طارئ ولا حتّى ضروري".

وطالبت" بنشر التقرير الأولي الذي أصدرته شركة الفاريز ومرشال بخصوص التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وقالت:" :تتوقف الهيئة بإستغراب عند تأخير إصدار التقرير مدة ثمانية أشهر وتطرح علامات إستفهام حول ما يكون قد تعرض له مضمون هذا التقرير. وترى الهيئة أن نشر التقرير هو حق من حقوق الشعب اللبناني يكفله الدستور والقوانين وفي مقدمتها قانون حق الوصول للمعلومات".

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