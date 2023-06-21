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محليات

ميقاتي وقع المراسيم المتعلقة بترقيات الضباط في المؤسسات العسكرية

2023-06-21 | 04:42
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ميقاتي وقع المراسيم المتعلقة بترقيات الضباط في المؤسسات العسكرية
ميقاتي وقع المراسيم المتعلقة بترقيات الضباط في المؤسسات العسكرية

ميقاتي وقع المراسيم المتعلقة بترقيات الضباط في المؤسسات العسكرية

وقّع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فور انتهاء جلسة مجلس الوزراء ،المراسيم المتعلقة بترقيات الضباط  في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والأمن الدولة من رتبة عقيد إلى رتبة عميد  إعتباراً من تاريخ 1/1/2020 و 1/7/2020 و1/1/2021 و 1/7/2021 و1/1/2022 و 1/7/2022 بالإضافة إلى مراسيم الوضع على جدول الترقية وترقيات العقداء للعام 2023.
 كما وقّع رئيس الحكومة مراسيم الوضع على جدول الترقية ومراسيم الترقية للعام 2023 من الرتب كافة لجميع القوى الأمنية التي وردت على المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.
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ميقاتي وقع المراسيم المتعلقة بترقيات الضباط في المؤسسات العسكرية

محليات

نجيب ميقاتي

ترقية الضباط

المؤسسات العسكرية

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