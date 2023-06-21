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محليات

"التقدمي" يحيي الشعب الفلسطيني وأبناء الجولان المحتل: للتماسك ووحدة القرار في المواجهة

2023-06-21 | 05:01
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&quot;التقدمي&quot; يحيي الشعب الفلسطيني وأبناء الجولان المحتل: للتماسك ووحدة القرار في المواجهة
"التقدمي" يحيي الشعب الفلسطيني وأبناء الجولان المحتل: للتماسك ووحدة القرار في المواجهة

"التقدمي" يحيي الشعب الفلسطيني وأبناء الجولان المحتل: التماسك الفلسطيني ووحدة القرار بالمواجهة على كل المستويات هي المسار الوحيد لحماية القضية الفلسطينية

اصدر الحزب التقدمي الإشتراكي بياناً اعلن فيه انه "في ظل العدوانية الإسرائيلية التي لا تتوقف، يوجّه الحزب التقدمي الإشتراكي التحية إلى الشعب الفلسطيني المناضل الصامد، إلى أبناء جنين والحوارة ونابلس وكل مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل، وإلى أبطال المواجهات التي يخوضها المقاومون الفلسطينيون بوجه الاحتلال الاسرائيلي، وبوجه الهجمة الاستيطانية المتفلتة من أي قيود تقتطع ما تبقى من أرض فلسطينية."

واضاف الحزب في بيانه: "إن التماسك الفلسطيني ووحدة القرار بالمواجهة على كل المستويات هي المسار الوحيد لحماية القضية الفلسطينية ولتحصيل حقوق الشعب الفلسطيني، طالما أن كل التحركات السياسية والدبلوماسية لكبح التوجهات العدوانية للحكومة الاسرائيلية لم تنجح.

وفي السياق نفسه، يحيي الحزب التقدمي الإشتراكي أبناء الجولان العربي المحتل، الذين يتمسكون بأرضهم وهويتهم ويتصدون لخطط الاحتلال في قضم المزيد من الأراضي بذرائع وحجج واهية. وإذ يقف الحزب متضامناً إلى جانب أبناء الجولان في إضرابهم وتحركاتهم للتصدي للاحتلال، يشدد على أهمية الاستمرار في هذا المسار الوطني العربي."

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"التقدمي" يحيي الشعب الفلسطيني وأبناء الجولان المحتل: للتماسك ووحدة القرار في المواجهة

محليات

الحزب التقدمي

الجولان

الشعب الفلسطيني

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