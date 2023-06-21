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محليات

بري يبرق لنظيره الكويتي مهنئاً : نتطلع من خلالكم إلى العمل من أجل تعزيز صيغ التعاون بين مجلسينا

2023-06-21 | 05:40
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بري يبرق لنظيره الكويتي مهنئاً : نتطلع من خلالكم إلى العمل من أجل تعزيز صيغ التعاون بين مجلسينا
بري يبرق لنظيره الكويتي مهنئاً : نتطلع من خلالكم إلى العمل من أجل تعزيز صيغ التعاون بين مجلسينا

بري يبرق لنظيره الكويتي مهنئاً بإنتخابه رئيساً لمجلس الأمة : نتطلع من خلالكم إلى العمل من أجل تعزيز صيغ التعاون بين مجلسينا في مختلف المستويات

أبرق رئيس مجلس النواب  نبيه بري لنظيره الكويتي أحمد عبد العزيز السعدون مهنئاً بإنتخابه رئيساً لمجلس الأمة وجاء في نص البرقية :  "يطيب لي بإسمي  الشخصي وبإسم المجلس النيابي أن أتقدم من سيادتكم بخالص التهنئة على الثقة الكبيرة التي منحكم إياها السادة أعضاء مجلس الأمة بإختيارهم لكم  رئيساً لمجلس الامة ".

واضاف : "إنني اذ اسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد في تأدية مهامكم وللكويت إميراً وحكومة وشعباً دوام التقدم والإزدهار  ونتطلع من خلالكم إلى العمل من أجل تعزيز صيغ التعاون بين مجلسينا في مختلف المستويات وفي كافة المنتديات البرلمانية لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الشقيقين ومصلحة أمتنا في منعتها ووحدتها واستقرارها ".

على صعيد آخر ولمناسبة حلول عيد الأضحى تلقى الرئيس بري برقية تهنئة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تمنى فيها ان "يعيد الله هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات على الشعب اللبناني وعلى جميع شعوب الامتين العربية والإسلامية بالمزيد من التقدم والرخاء وان يبارك الجهود المشتركة في تعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين ابناء الامة من اجل تحقيق ما نتطلع اليه من آمال وطموحات للشعوب العربية والإسلامية" .

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