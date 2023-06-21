الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

جعجع: جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء تضمّن بنودًا كثيرة تتخطّى من بعيد ما يحقّ لحكومة تصريف أعمال القيام بها

2023-06-21 | 06:55
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
جعجع: جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء تضمّن بنودًا كثيرة تتخطّى من بعيد ما يحقّ لحكومة تصريف أعمال القيام بها
جعجع: جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء تضمّن بنودًا كثيرة تتخطّى من بعيد ما يحقّ لحكومة تصريف أعمال القيام بها


صدر عن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، البيان الآتي:
إنّ جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت اليوم غير مطابقة للوضعيّة الدستوريّة لأيّ حكومة تصريف أعمال، إذ في الوقت الذي تضمّن هذا الجدول بعض البنود التي ينطبق عليها توصيف تصريف الأعمال والأمور الروتينية التي لا يمكن تجميدها، كتجديد ولاية اليونيفل، والتدابير الملائمة لإجراء الامتحانات الرسميّة وتأمين المساعدات للعاملين في المستشفيات الرسمية ،  تضمّن هذا الجدول أيضًا بنودًا أخرى كثيرة تتخطّى من بعيد ما يحقّ لحكومة تصريف أعمال القيام بها.
وأكد أنّ صون المؤسّسات لا يكون بالقفز فوق الدستور، ولا باستغلال الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد من أجل القيام بأعمال لا تمتّ إلى تصريف الأعمال بصلة. 
وشدّد على أنّ الأكثريّة الحكوميّة التي تصرّ على القفز فوق الدستور في المجال الحكومي هي نفسها التي تصرّ  على تخطي هذا الدستور في مجال الانتخابات الرئاسيّة عبر تعطيلها 12 جلسة نيابيّة انتخابية متتالية كان من الممكن، ولا سيما  في الجلسة الأخيرة، أن تنتج رئيسًا للبلاد. 
ولفت إلى أنّ إصرار الأكثريّة الوزاريّة الحاليّة المكوّنة من أحزاب الممانعة وحلفائها على تجاوز الدستور على الصعيدين الوزاري والنيابي تتحمّل مسؤولية  تدهور أوضاع البلاد و"جرّ الشعب اللبناني" إلى ما هو أسوأ ممّا يعيشه اليوم.
مقالات ذات صلة
جعجع: جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء تضمّن بنودًا كثيرة تتخطّى من بعيد ما يحقّ لحكومة تصريف أعمال القيام بها

محليات

سمير جعجع

مجلس الوزراء

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسلة "الجديد": وصول الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت على متن طائرة تابعة لـ" airfrance"
واصف الحركة : النواب الـ13 خاضوا معارك في مجلس النواب ويجب ان لا "نشيطن" على طريقة المنظومة

اقرأ ايضا في محليات

قائد الجيش قلد الضباط المترقّين شارات رتبة عميد: لا يحق لأحد استلام الجيش إلا رئيس الأركان
13:19

قائد الجيش قلد الضباط المترقّين شارات رتبة عميد: لا يحق لأحد استلام الجيش إلا رئيس الأركان

قلد قائد الجيش العماد جوزاف عون، الضباط المترقين شارات رتبة عميد في قاعة العماد نجيم – اليرزة، وهنأهم بترقيتهم وبحلول عيد الأب.

13:19

قائد الجيش قلد الضباط المترقّين شارات رتبة عميد: لا يحق لأحد استلام الجيش إلا رئيس الأركان

قلد قائد الجيش العماد جوزاف عون، الضباط المترقين شارات رتبة عميد في قاعة العماد نجيم – اليرزة، وهنأهم بترقيتهم وبحلول عيد الأب.

مقتل شاب وإصابة شقيقه والسبب!
13:11

مقتل شاب وإصابة شقيقه والسبب!

قتل الشاب م.س واصيب شقيقه ب.س، جراء اشكال عائلي بين أفراد من عائلة سركيس في بلدة عين كفرزبد، تخلله اطلاق نار. ونقل المصاب الى مستشفى رياق، وحالته حرجة.

13:11

مقتل شاب وإصابة شقيقه والسبب!

قتل الشاب م.س واصيب شقيقه ب.س، جراء اشكال عائلي بين أفراد من عائلة سركيس في بلدة عين كفرزبد، تخلله اطلاق نار. ونقل المصاب الى مستشفى رياق، وحالته حرجة.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023