قائد الجيش قلد الضباط المترقّين شارات رتبة عميد: لا يحق لأحد استلام الجيش إلا رئيس الأركان

وأشار عون إلى أن "الترقية هي نتيجة مستحقة لجهودهم وتضحياتهم"، مؤكدا أن "الهدف اﻷول للمؤسسة العسكرية حماية السلم اﻷهلي واﻻستقرار، رغم الصعوبات".وتوجه إلى الضباط بالقول: "أنتم تتحدون اﻷزمة وتتحملون مسؤولياتكم بكل شفافية واحتراف لحماية لبنان، وهذا الهدف اﻷسمى واﻷهم من الرتب بالنسبة إليكم".أضاف: "لا يحق لأحد استلام الجيش، إلا رئيس الأركان الذي ينوب عن قائد الجيش، فهذا الأمر منصوص عليه بوضوح في قانون الدفاع الوطني. ولذا، فإن تعيين أعضاء المجلس العسكري ضرورة".وشكر "كل من سهل عملية توقيع مراسيم الترقية، ﻻ سيما رئيس مجلس النواب نبيه بري و رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي".