معلومات الجديد: ميقاتي يتوجه الاسبوع المقبل الى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج

قلد قائد الجيش العماد جوزاف عون، الضباط المترقين شارات رتبة عميد في قاعة العماد نجيم – اليرزة، وهنأهم بترقيتهم وبحلول عيد الأب.
قتل الشاب م.س واصيب شقيقه ب.س، جراء اشكال عائلي بين أفراد من عائلة سركيس في بلدة عين كفرزبد، تخلله اطلاق نار. ونقل المصاب الى مستشفى رياق، وحالته حرجة.
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان، بحضور السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو، حيث جرى عرض للأوضاع العامة لا سيما إستحقاق رئاسة الجمهورية .