معلومات الجديد: ميقاتي يتوجه الاسبوع المقبل الى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج

قتل الشاب م.س واصيب شقيقه ب.س، جراء اشكال عائلي بين أفراد من عائلة سركيس في بلدة عين كفرزبد، تخلله اطلاق نار. ونقل المصاب الى مستشفى رياق، وحالته حرجة.