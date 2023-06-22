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وزير الاقتصاد أمين سلام لـ"الجديد": 90 بالمئة في لبنان من السوق يوجد فيه "سرقة للمواطن" و10% من التجار يعملون بضمير ونحن نسعى لضبط هذا الموضوع قدر الامكان
وزير الاقتصاد أمين سلام لـ"الجديد": 90 بالمئة في لبنان من السوق يوجد فيه "سرقة للمواطن" و10% من التجار يعملون بضمير ونحن نسعى لضبط هذا الموضوع قدر الامكان
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لودريان أمام ميقاتي: الهدف من زيارتي للبنان استطلاع الوضع سعياً للمساعدة في إيجاد الحلول اللازمة والبحث مع مختلف الأطراف في كيفيَّة إنجاز الحل المنشود
2023-06-22 | 03:20
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لودريان أمام ميقاتي: الهدف من زيارتي للبنان استطلاع الوضع سعياً للمساعدة في إيجاد الحلول اللازمة والبحث مع مختلف الأطراف في كيفيَّة إنجاز الحل المنشود
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تفاصيل جولة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان ولقائه مع البطريرك الراعي عبر البث المباشر التالي:
الموفد الفرنسي جان ايف لودريان يلتقي البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي في بكركي .. لمتابعة البث المباشر:
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