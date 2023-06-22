تفاصيل جولة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان ولقائه مع البطريرك الراعي عبر البث المباشر التالي:

وزير الاقتصاد أمين سلام لـ"الجديد": 90 بالمئة في لبنان من السوق يوجد فيه "سرقة للمواطن" و10% من التجار يعملون بضمير ونحن نسعى لضبط هذا الموضوع قدر الامكان

وزير الاقتصاد أمين سلام لـ"الجديد": 90 بالمئة في لبنان من السوق يوجد فيه "سرقة للمواطن" و10% من التجار يعملون بضمير ونحن نسعى لضبط هذا الموضوع قدر الامكان