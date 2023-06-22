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محليات

قوى أمن الدّولة تقفل المزيد من المعامل: على المواطنين التنبّه لمصادر مشترياتهم الغذائيّة

2023-06-22 | 06:03
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قوى أمن الدّولة تقفل المزيد من المعامل: على المواطنين التنبّه لمصادر مشترياتهم الغذائيّة
قوى أمن الدّولة تقفل المزيد من المعامل: على المواطنين التنبّه لمصادر مشترياتهم الغذائيّة

دهمت أمن الدّولة معملاً للأجبان والألبان في عربصاليم وختمته بالشّمع الأحمر، بعدما تبيّن وجود بكتيريا وبقايا براز بشريّ في المياه المستعملة لصنع الألبان والأجبان.

وفي مرجعيون، ختمت أمن الدّولة معملاً آخر لعدم مطابقته الشروط الصحيّة، كما ختمت صباح اليوم خمسة معامل أخرى لتعبئة المياه، بحضور مندوب من وزارة الإقتصاد، حين تبيّن وجود بكتيريا مضرّة فيها، ويجري التحقيق مع أصحاب تلك المعامل حاليّاً بإشراف المدّعي العامّ للجنوب، القاضي رهيف رمضان، لتبيان حقيقة الأمر.
 
و أوضحت أن "حملة المديريّة في مجال الأمن الغذائيّ مستمرّة، والإهمال الواقع لدى بعض المصانع والتجّار أخطر ممّا يتصوّره البعض، ونطلب من المواطنين التنبّه لمصادر مشترياتهم الغذائيّة والتأكّد من جودتها، والتبليغ عند حصول أيّ ارتياب"
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محليات

أمن الدولة

وزارة الاقتصاد

الأمن الغذائي

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