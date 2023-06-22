ما جديد قروض الإسكان؟ لقاء بين وزير المال والمدير العام لمصرف الإسكان
استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل رئيس مجلس إدارة والمدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، في حضور عضو مجلس الإدارة توفيق ناجي، حيث تم عرض لمشاريع مصرف الإسكان ومسار آلية الإقراض، إضافة الى الجهود التي يبذلها المصرف في سبيل مساعدة ذوي الدخل المحدود والمتوسط في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وقال حبيب : "زرنا الخليل لشكره على المرسوم الذي رفعه وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار الى مقام مجلس الوزراء، والقاضي بزيادة رأسمال مصرف الإسكان من 100 مليار ليرة الى 150 مليارا، على أمل أن يقر مجلس الوزراء المرسوم في القريب العاجل".
أضاف : "عرضنا مشاريع مصرف الإسكان والعقبات التي يواجهها المقترضون لتأمين المستندات المطلوبة في ظل إضراب موظفي القطاع العام، وتلمسنا من وزير المال كل دعم لمشاريع مصرف الإسكان وخدماته التي تشكل باب أمل لذوي الدخل المحدود والمتوسط في ظل الأوضاع الحياتية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون".