ما جديد قروض الإسكان؟ لقاء بين وزير المال والمدير العام لمصرف الإسكان

استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل رئيس مجلس إدارة والمدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، في حضور عضو مجلس الإدارة توفيق ناجي، حيث تم عرض لمشاريع مصرف الإسكان ومسار آلية الإقراض، إضافة الى الجهود التي يبذلها المصرف في سبيل مساعدة ذوي الدخل المحدود والمتوسط في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد.