فرعية التربية ناقشت اقتراح القانون المتعلق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة ، جلسة لها عند الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الواقع فيه 22/6/2023 برئاسة النائب ادغار طرابلسي وحضور النواب: ايهاب حمادة،انطوان حبشي، اشرف بيضون، بلال حشيمي. كما حضر الجلسة المحامي مروان دكاش، وذلك لمتابعة مناقشة اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام قوانين تتعلق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية، المقدم من النائب علي حسن خليل.