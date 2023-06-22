الأمن الغذائي في خطر!.. بكتيريا وبقايا "براز بشري" في المياه المستخدمة لصناعة الأجبان جنوبا!



دهمت قوة من جهاز أمن الدّولة، معملاً للأجبان والألبان وختمته بالشّمع الأحمر، بعدما تبيّن وجود بكتيريا وبقايا "براز بشريّ" في المياه المستخدمة لصنع منتجات الألبان والأجبان.

وجال مراقبو مصلحة حماية المستهلك التابعة لوزارة الإقتصاد والتجارة في محافظة النبطية، بإشراف وحضور رئيس المصلحة محمد بيطار، بمؤازرة عناصر من جهاز أمن الدولة - المديرية الإقليمية في النبطية ومكتب مرجعيون وحاصبيا في جهاز أمن الدولة، ومرافقة إعلامية، حيث تم إقفال معمل للأجبان والالبان وختمه بالشمع الاحمر من قبل عناصر جهاز أمن الدولة بعد أخذ إشارة قضائية من النائب العام القاضي عباس جحا، نتيجة تحليل عينة كانت قد سحبت منه الاسبوع الفائت، وجاءت نتائجها سلبية لجهة عدم مطابقتها بالمواصفات القياسية اللبنانية، لاحتوائها على شوائب وبكتيريا مضرة، كما سطر بحق صاحبه محضر ضبط.

وفي دبين قضاء مرجعيون، ختمت دورية أمن الدّولة، معملاً آخر لعدم مطابقته الشروط الصحيّة.



وجالت دورية على المؤسسات التجارية ومحطات المحروقات في بلدتي عيترون وبنت جبيل، كما تم سحب عينات من معامل ومراكز بيع المياه المكررة، لإرسالها إلى المختبرات المعتمدة للتأكد من جودتها في قضاءي مرجعيون وحاصبيا.



وختمت دورية أمن الدولة، خمسة معامل أخرى لتعبئة المياه، بحضور مندوب من مصلحة حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد، حين تبيّن وجود بكتيريا مضرّة فيها، ويجري التحقيق مع أصحاب تلك المعامل حاليّاً بإشراف مدّعي عامّ الجنوب القاضي رهيف رمضان، لتبيان حقيقة الأمر.

وأوضحت حماية المستهلك، أن "حملة المديريّة في مجال الأمن الغذائيّ مستمرّة، والإهمال الواقع لدى بعض المصانع والتجّار، أخطر ممّا يتصوّره البعض، ونطلب إلى المواطنين التنبّه لمصادر مشترياتهم الغذائيّة، والتأكّد من جودتها، والتبليغ عند حصول أيّ ارتياب".