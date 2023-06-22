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محليات

بوحبيب مقتبساً من أمین الریحاني في عشاء السفارة السعودية: مھما قیل في إبن سعود.. فھو رجل قبل كل شيء

2023-06-22 | 12:47
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بوحبيب مقتبساً من أمین الریحاني في عشاء السفارة السعودية: مھما قیل في إبن سعود.. فھو رجل قبل كل شيء
بوحبيب مقتبساً من أمین الریحاني في عشاء السفارة السعودية: مھما قیل في إبن سعود.. فھو رجل قبل كل شيء

لبى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب دعوة سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري إلى العشاء بحضور أكثر من 50 رئيس بعثة دبلوماسية عربية وأجنبية وممثلي منظمات دولية عاملة في لبنان.

وبهذه المناسبة القى الوزير بوحبيب كلمة شكر فيها سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري على دعوته، مشيراً إلى أنها تكريم للبنان، وبالأخص لوزارة الخارجية والمغتربين، مرحباً وشاكراً رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية الحاضرين وكافة الزملاء الدبلوماسيين والأصدقاء.

وأضاف: إن علاقة لبنان بالمملكة على المستویین الرسمي والشعبي قدیمة ومتجذرة، وقد عبر عنھا في بدایات القرن الماضي الأدیب والمُفكّر الكبیر في الوطن والمھجر أمین الریحاني بوصفه لدور وشخصیة المغفور له جلالة الملك عبد العزیز بن سعود مؤسس المملكة، لما تعكسه ھذه الشخصیة من طبیعة سعودیة تصلح على مر الزمان.

 وتابع بوحبيب ناقلاً عن الريحاني: "ھا قد قابلت أمراء العرب كلھم، فما وجدت فیھم أكبر من ھذا الرجل، لست مجازفًا أو مبالغاً فیما أقول: فھو حقاً كبیر، كبیر في مصافحته، وفي ابتسامته، وفي كلامه، وفي نظراته، وفي ضربه الأرض بعصاه. یفصح في أول جلسة عن فكره ولا یخشى أحداً من الناس، بل یفشي سره، وما أشرف السر، سر رجل یعرف نفسه، ویثق بعد ﷲ بنفسه".
وأردف ناقلاً عن الریحاني أيضاً: ”ھو حقاً مسك الختام. مھما قیل في إبن سعود، فھو رجل قبل كل شيء. رجل كبیر القلب والنفس والوجدان. عربي.. تجسدت فیه فضائل العرب." 
وختم بوحبيب: أكتفي بھذا القدر، ولكم مني أطیب التمنیات.
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محليات

عبدالله بوحبيب

وليد البخاري

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