النائب الياس جراده لـ"الجديد": لم توجه لي دعوة للقاء الموفد الفرنسي جان إيف لودريان ولو دعيت كنت سأفكر بالموضوع

النائب نبيل بدر لـ"الجديد": اللقاء النيابي المستقل المؤلّف من 10 نواب تلقى دعوةً للقاء لودريان يوم الخميس وسيلبيها عددٌ من النواب غير المرتبطين بمواعيد سفر مسبقة