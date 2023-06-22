النائب جبران باسيل: الحكومة بشخص رئيسها نجيب ميقاتي عام 2011 واليوم هي اكبر متواطئ على لبنان واللبنانيين بملف النزوح من خلال الانصياع الكامل للارادة الخارجية

المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي: أن القضاء المدني اللبناني هو الجهة الوحيدة المخولة البت بكل الملفات، مع الاشارة الى أن كل اساءة وتشهير بدولة الرئيس ميقاتي أو اختلاق ملفات ستعرض صاحبها، للملاحقة القانونية.فاقتضى التوضيح"