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النائب جبران باسيل: الحكومة بشخص رئيسها نجيب ميقاتي عام 2011 واليوم هي اكبر متواطئ على لبنان واللبنانيين بملف النزوح من خلال الانصياع الكامل للارادة الخارجية
2023-06-22 | 14:43
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النائب جبران باسيل: الحكومة بشخص رئيسها نجيب ميقاتي عام 2011 واليوم هي اكبر متواطئ على لبنان واللبنانيين بملف النزوح من خلال الانصياع الكامل للارادة الخارجية
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النائب جبران باسيل: الحكومة بشخص رئيسها نجيب ميقاتي عام 2011 واليوم هي اكبر متواطئ على لبنان واللبنانيين بملف النزوح من خلال الانصياع الكامل للارادة الخارجية
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مراسلة "الجديد": الموفد الفرنسي جان ايف لودريان يلتقي في هذه الأثناء البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي في بكركي
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