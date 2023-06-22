باسيل يهاجم ميقاتي في ملف النازحين: أكبر متواطئ على لبنان واللبنانيين!

وأوضح باسيل: ازمتنا في موضوع النزوح صحيح انها وجودية وكيانية لكن اثارها اجتماعية واقتصادية وسكانية واخر ما يكون هو المعيار الطائفي فالمناطق المسيحية متأثرة اقل بكثير من المناطق الاخرى لكن هل هذا يعني الا نطلق صرختنا الانسانية في هذا الموضوع؟".وأضاف: "النازح السوري ضحية والمضيف اللبناني ضحية وبالتالي لن نتخلى عن شعبين لكن الازمة بداية تتطلب معالجة من عندنا ومن الخطأ ترقب الحلول من الخارج فقط"، مضيفاً "في عهد رئيس الجمهورية السابق ميشال عون عاد 450 الف نازح سوري لكن لا احد يتحدث عن الموضوع".وتابع: "المأساة الكبيرة في ملف النزوح هي في لبنان فالحكومة بشخص رئيسها نجيب ميقاتي عام 2011 واليوم هي اكبر متواطئ على لبنان واللبنانيين بملف النزوح من خلال الانصياع الكامل للارادة الخارجية"، مضيفاً "هم يتحدثون بالامر ليخلقوا حالة ضياع عند الناس، بيحكوا منيح بس شو عملوا؟".