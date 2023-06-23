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محليات

"الجمهورية": لودريان لم يحمل فكرة أو طرحاً وتجنّب الإنحياز إلى الأسماء

2023-06-23 | 01:56
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&quot;الجمهورية&quot;: لودريان لم يحمل فكرة أو طرحاً وتجنّب الإنحياز إلى الأسماء
"الجمهورية": لودريان لم يحمل فكرة أو طرحاً وتجنّب الإنحياز إلى الأسماء

"الجمهورية": لودريان لم يحمل فكرة أو طرحاً وتجنّب الإنحياز إلى الأسماء

 

أكد مصدر سياسي رفيع اطلع على أجواء غالبية اللقاءات التي قام بها الموفد الفرنسي جان ايف لودريان واستطلع فحواها لصحيفة "الجمهورية" ان هذا الديبلوماسي الفرنسي المحنّك والعتيق كان سائلاً اكثر منه مُجيباً ومُطلِقاً مواقف.

واشار المصدر الى ان لودريان لم يحمل معه فكرة او طروحات انما كان واقعيا فتحدث اكثر عن البرامج والمواصفات متجنّباً الانحياز الى الاسماء، فالدولة التي تصنّف نفسها حالياً "ام الصبي" في الاستحقاق الرئاسي والتي تقود تفويضاً ظلها في مساعدة المسؤولين في لبنان على انجاز الاستحقاق لا تخوض حربا كونية و"تنفخ على اللبن لأن الحليب كاويها"، فرئيسها ايمانويل ماكرون بنفسه زار لبنان عام 2020 مرتين ولم يستطع التوصّل الى تشكيل حكومة، فكيف سيتمكن الان من انتخاب رئيس؟

من هنا قال المصدر ان نصيحة المبعوث الفرنسي للجميع عموما كانت التفكير بعقل وللمسيحيين خصوصا بعدم الذهاب برئيس تحد والاتفاق مع الثنائي الشيعي وليضعوا الشروط والضمانات التي يريدون، خصوصاً ان الاصطفاف المسيحي الذي تجلى في جلسة ١٤ حزيران لم يصل الى نتيجة، بل على العكس كرَّس الشرخ. ولذلك لا تستطيع فرنسا ان تتبنى هذا الاصطفاف، و في كل الحالات سيرفع لودريان تقريره الى الاليزيه ويعود في تموز لاستكمال البحث.

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محليات

جان ايف لودريان

جهاد ازعور

سليمان فرنجية

ماكرون

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