بيان لوزارة الزراعة حول اسماك القرش : هامة بيئيا وغالبيتها مصنفة بالغير معادية الا في حال محاولة الاعتداء عليها

تابع وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن موضوع حركة اسماك القرش التي تشاهد بالقرب من السواحل اللبنانية.

وذكرت الوزارة في بيان لها ان اسماك القرش هي اسماك هامة بيئيا وتعتبر ضرورية للحفاظ على النظام اليكولوجي البحري.

وتابعت الوزارة في بيانها انه فور تداول اخبار حول وجود اسماك قرش بالقرب من الشواطئ اللبنانية استنفرت الاجهزة الفنية المعنية في الوزارة بتوجيهات من الوزير للتحقق من دقة الاخبار التي تتداول والتي تبين ان غالبيتها غير صحيحة .

ويؤكد خبراء وزارة الزراعة والخبراء المختصون في لبنان ان الساحل اللبناني يحتوي عل العديد من اصناف اسماك القرش وغالبيتها مصنفة بالغير معادية الا في حال محاولة الاعتداء عليها.

وذكرت الوزارة بضرورة الالتزام بالقوانين المرعية الاجراء والمراسيم والقرارات الحكومية .