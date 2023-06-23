ميقاتي من مطار بيروت: هدفنا ان يكون التصدير من المطار آمناً وسليماً

أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي "أن لبنان لا يمكن ان يكون ،لا مصدرا ولا ممرا لاي عمل يضر بلبنان وباشقائه العرب وبدول العالم".وشدد على"أننا نسعى جاهدين لان يعكس مطار بيروت الصورة المشرقة للبنان".وكان ميقاتي قام بجولة تفقدية في مطار رفيق الحريري الدولي، بدعوة من وزير الاشغال العامة و النقل علي حميه يرافقه ومشاركة وزراء الداخلية والبلديات بسام المولوي، الصناعة جورج بوشكيان والزراعة عباس الحاج حسن.وشملت الجولة مبنيي الشحن والركاب في المطار ، حيث اطلع رئيس الحكومة على عمل اجهزة الكشف على حقائب الركاب في مبنى المغادرين وكذلك على عمل اجهزة الكشف على البضائع المعدة للتصدير.بدوره تحدث حميّة في ختام الجولة فقال: "تشرفنا بزيارة دولة الرئيس نجيب ميقاتي للقيام بجولة على مرافق المطار استهلت بمركز الشحن وانتهت بمهبط الطائرات الذي يضم أجهزة الكشف على حقائب المغادرين، والغاية من هذه الجولة اطلاع دولته على التجهيزات الفنية التي تعزز امن المطار حيث يوجد في مبنى شحن البضائع ثلاثة عنابر للتصدير: الأول هو "الميغ" الذي يضم ثلات آلات (سكانر ) من احدث الانواع المطابقة للمعايير العالمية إضافة الى آلتين لكشف المخدرات والمتفجرات وعنبر التصدير الذي يضم ايضا آلتين لكشف المتفجرات والمخدرات ، إضافة الى مبنى ال DHLحيث يوجد ثلاث آلات للكشف على المخدرات والمتفجرات."واضاف: كما توجد في مبنى الركاب في المديرية العامة للطيران المدني، وبهبة من الشرطة الفدرالية الالمانية ، أربع آلات للكشف على حقائب المغادرين وهي من احدث الاجهزة الموجودة في مطارات العالم. هذا الملف هو على رأس سلم اولويات حكومة الرئيس ميقاتي.كذلك تم اتخاذ قرار في مجلس الوزراء لناحية البدء بورشة عمل لتغيير كل موكيت المطار والتي تبلغ مساحتها 11 الف متر مربع اضافة الى اضاءة نفق المطار بالطاقة الشمسية بتمويل من "جمعية ارادة" .