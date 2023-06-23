معلومات "الجديد": الموفد الفرنسي جان إيف لودريان يزور قائد الجيش العماد جوزيف عون عند الخامسة عصرا في مكتبه باليرزة

​مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجديد": "القوات" كررت خياراتها الرئاسية أمام السفيرة الفرنسية آن غريو المحصورة ما بين النائب ميشال معوض والنائب السابق صلاح حنين وقائد الجيش جوزيف عون فليختار التيار واحد من هذه الخيارات الثلاثة والأمر لا يحتاج الى تقا