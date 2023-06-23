بيار بو عاصي : لودريان ابلغنا أنه بمهمة استطلاعية لا يحمل مبادرة أو أسماء ولا يحاول إقناع أي طرف

بيار بو عاصي : لم نتحدّث خلال لقائنا مع جان ايف لودريان عن سليمان فرنجية أو عن مرشّح آخر



