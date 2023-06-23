بالصورة ـ وليد جنبلاط يلتقي لودريان برفقة نجله تيمور في قصر الصنوبر

الرئيس نبيه بري لـ"الجديد": فرنسا لم تتخطَّ مبادرتَها الرئاسية.. التفاصيل في المشهد السياسي ضمن النشرة المسائية

الرئيس نبيه بري لـ"الجديد": فرنسا لم تتخطَّ مبادرتَها الرئاسية.. التفاصيل في المشهد السياسي ضمن النشرة المسائية