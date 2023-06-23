محمد شقير : الحل في حاكمية مصرف لبنان ما بين التمديد لرياض سلامة أو تعيين بديلاً له .. وهذا ما قاله عن جوزيف عون

محمد شقير : الحل في حاكمية مصرف لبنان ما بين التمديد لرياض سلامة أو تعيين بديلاً له .. وهذا ما قاله عن جوزيف عون