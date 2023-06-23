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محليات

التيار الوطني الحر يؤكد عدم صحة هذه المعلومات: تهدف الى زرع البلبلة في التيار وحوله لغايات سياسية أصبحت معلومة

2023-06-23 | 09:05
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التيار الوطني الحر يؤكد عدم صحة هذه المعلومات: تهدف الى زرع البلبلة في التيار وحوله لغايات سياسية أصبحت معلومة
التيار الوطني الحر يؤكد عدم صحة هذه المعلومات: تهدف الى زرع البلبلة في التيار وحوله لغايات سياسية أصبحت معلومة


صدر عن لجنة الإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر البيان الآتي: 

‏ تتوالى في بعض وسائل الإعلام عشرات المقالات والتعليقات التي تتصل بالشؤون الداخلية للتيار الوطني الحر وآخرها منشاتات وردت في صحيفة لوريون لوجور قبل يومين وفي جريدة الأخبار اليوم.
 ‏تؤكد لجنة التواصل والإعلام في التيار الوطني الحر عدم صحة او دقة هذه المعلومات الصادرة عن جهات ليست ذات مرجعية في التيار ، وهي تهدف الى زرع البلبلة في التيار وحوله لغايات سياسية أصبحت معلومة .
وتتمنى اللجنة على وسائل الإعلام احتراما لمصداقيتها وصدقيتها الاّ تأخذ بهذه الأخبار طالما انها لم تصدر عن قيادة التيار، وذلك تجنبا لتكرار نفيها.
 
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