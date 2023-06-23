صدر عن تكتل "الاعتدال الوطني" واللقاء النيابي المستقل بيان أعلنا فيه أن النائب أحمد الخير التقى اليوم الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان ممثلاً لهما، وعرض معه الموقف من الاستحقاق الرئاسي والاصطفافات الحاصلة.

وأضاف البيان: الخير نقل للودريان تأييدنا للحوار الداخلي كضرورة لا بد منها للتوافق على المرحلة المقبلة، وانتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة تحظى بدعم الداخل وبثقة العرب والمجتمع الدولي للعمل على أولويات اللبنانيين وأجندة الإصلاح وتثبيت اتفاق الطائف.

وختم البيان: مع شكرنا وتقديرنا لفرنسا على الاهتمام الدائم بلبنان وعلى الدور الذي تلعبه في تسهيل الحوار الداخلي، وتأكيد تعاوننا لإنجاح هذا المسعى وكل مسعى يساعد اللبنانيين على إنقاذ لبنان من الفراغ وتداعياته.