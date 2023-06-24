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محليات

نداء الوطن: مستشار أحد الوزراء يستعد ليكون وزير عدل العهد المقبل

2023-06-24 | 01:13
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نداء الوطن: مستشار أحد الوزراء يستعد ليكون وزير عدل العهد المقبل
نداء الوطن: مستشار أحد الوزراء يستعد ليكون وزير عدل العهد المقبل

النهار

 

لوحظ أن نائب رئيس نادٍ بيروتي لديه صلة بالجبل يحظى باهتمام الأوساط الرياضية والسياسية لدوره وحضوره في هذه المرحلة

 

عُلم أن مؤسسة مصرفية تابعة لحزب ممانع أنجزت بناء ضخماً في منطقة الجبل، وسيبدأ العمل فيه خلال الأيام المقبلة

 

لاقت زيارة وفد اهلي الى مرجع ديني ارتياحا عند الطرفين مع التركيز على عملية التقارب بين  اللبنانيين

 

يتولى مستشار رئيس كتلة نيابية الرد على مراجعات نوابها واستفساراتهم. وتتم متابعتها في الاجتماع الاسبوعي للكتلة.

 

يقول نواب انه اذا حصلت الانتخابات النيابية المبكرة  فلن يخوضوا لاسباب كثيرة تتعلق بالوضع العام.

 

 

 

نداء الوطن

 

رأى متابعون أنّ تصعيد رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل ضدّ قائد الجيش العماد جوزاف عون هو بمثابة دعوة مبطنة لتطبيع العلاقة بينهما، كي يحفظ باسيل حصّته من التعيينات والنفوذ في حال انتخاب عون رئيساً للجمهورية.

 

يتردد أنّ مستشار أحد الوزراء، يستعد ليكون وزير عدل العهد المقبل، مع العلم أنّ تجربة هذا المستشار في إدارة مرفق يتبع للوزارة، تسببت بالفوضى والإشكالات في هذا المرفق.

 

علم أنّ مدير عام الشؤون العقارية جورج معراوي تواصل مع رئيس التفتيش المركزي جورج عطية ووضعه في أجواء مباشرة عدد من الدوائر العقارية أعمالها ليقوم التفتيش بمهامه التي ينص عليها القانون.

 

 

 

اللواء

 

خلافاً لما جرى تداوله، فإن دولة فاعلة معنية لم  تكشف بعد عن مكنوناتها في ما خصَّ ترجيح كفة هذا المرشح الرئاسي أو ذاك.

 

قال سياسي مخضرم وظريف أن ما يقوم به الموفد لودريان بمثابة «بدل عن حاضر» في ما كان يتعين أن يقوم به، مرجع نيابي  كبير في إدارة الحوار بين الكتل!

 

تكاد وزارة المال تسجّل أخطر سابقة في تاريخ تحويل رواتب القطاع العام الى مستحقيها، اذا تأخرت كما هو شائع عن تحويلها قبل عيد الأضحى المبارك!

 

 

 

الأنباء

 

تطورات في القطاع المالي والمصرفي لن تترك تأثيراً يُذكر على أسواق الصرف.

 

الشغور يهدد العديد من المؤسسات الا أن وصوله الى احداها سيكون له تداعيات كارثية.

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