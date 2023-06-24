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محليات

"الجمهورية": الإليزيه يواكب حركة اتصالات ولقاءات لودريان.. العقوبات احتمال وارد

2023-06-24 | 02:00
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&quot;الجمهورية&quot;: الإليزيه يواكب حركة اتصالات ولقاءات لودريان.. العقوبات احتمال وارد
"الجمهورية": الإليزيه يواكب حركة اتصالات ولقاءات لودريان.. العقوبات احتمال وارد

كشفت مصادر فرنسيّة لصحيفة "الجمهورية" انّ الايليزيه يواكب حركة اتصالات ولقاءات لودريان في بيروت، مشيرة الى انّ أجواء بيروت لا تشجّع على القول انّ الموفد الرئاسي الفرنسي قد حقق خطوات متقدمة الى الامام، وفي انتظار التقرير الذي سيعدّه لودريان، ليس في الإمكان تحديد شكل الخطوة الفرنسية التالية وزمانها".

على ان اللافت للانتباه، تابعت الصحيفة،  هو الذي كشفته المصادر عينها، حديثها عن نقاشات جرت في بعض الدوائر الفرنسية، فحواها ان باريس لا تستطيع ان تتحمل فشلاً جديداً لها في لبنان، وهو أمر يوجب على باريس مقاربات مختلفة للملف اللبناني، وبلغة اكثر حسماً وحزماً.

ولم تفصل المصادر أكثر في ماهية هذه المقاربات وشكل الحسم والحزم، الا انها لم تخرج من حسبانها اللجوء الى التلويح مجدّدا بعقوبات على معطلي الحلّ في لبنان، مشيرة في هذا السياق الى ما نقلته صحيفة لوموند الفرنسية عن ديبلوماسي فرنسي قوله "ان العقوبات واردة وجميع الخيارات مفتوحة".

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