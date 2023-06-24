الخارجية اللبنانية تدين العدوان الاسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني

الخارجية اللبنانية تدين العدوان الاسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني: التصعيد المتواصل تدمير منهجي ومتعمد لامكانية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة

ندد وزارة الخارجية والمغتربين في بيان بالعدوان الاسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني .

وقالت الوزارة في بيانها "يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، ويكثف اعتداءاته العسكرية وإستمراره في سياسة التوسع الاستيطاني وقضم المزيد من الأراضي وتهجير الفلسطينيين."

ورأت الخارجية في هذا التصعيد المتواصل "تدميرا منهجيا ومتعمدا لامكانية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية الصادرة في قمة بيروت(٢٠٠٢)."

ودانت وزارة الخارجية في بيانها استباحة دماء وأراضي وممتلكات الفلسطينيين في الاراضي المحتلة، وحيت تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة ودفاعه البطولي عنها.

كما دعت الوزارة المجتمع الدولي التنبه للنتائج المترتبة على إهمال عملية السلام، وعدم محاسبة المسؤولين الاسرائيليين على نهجهم العدواني.