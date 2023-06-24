وزارة الصحة تستنكر الإعتداء على مستشفى حلبا: لاتخاذ الإجراءات القانونية والعقابية اللازمة بحق المعتدين

استنكر المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة "الإعتداء غير المبرر الذي تعرض له هذا الصباح قسم الطوارئ في مستشفى عبد الله الراسي - حلبا الحكومي"، وأهاب ب "المراجع المختصة إتخاذ الإجراءات القانونية والعقابية اللازمة بحق المعتدين".

وقالت: "إن الطواقم الطبية والتمريضية تقوم بواجباتها الطبية والإنسانية على أكمل وجه رغم الظروف البالغة الصعوبة التي يمر بها لبنان، وهي لذلك تستحق الدعم والشكر بدلا من تعريضها للمخاطر لأسباب لا تتحمل مسؤوليتها على الإطلاق، كما من غير المقبول إحداث الضرر بالمراكز الإستشفائية والصحية وتكبيدها الخسائر وتوقيفها عن العمل، في وقت أن الحاجة الماسة لاستمرارية عملها واستقبال المواطنين على مدار الساعة".